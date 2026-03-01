wechselnd bewölkt10°
Ski Alpin: Romed Baumann beendet seine Profikarriere

Germany&#039;s Romed Baumann reacts during a men&#039;s World Cup downhill race, in Garmisch Partenkirchen, Germany, Saturday, Feb. 28, 2026. (AP Photo/Giovanni Auletta) Romed Baumann
Die Karriere von Romed Baumann ist zu Ende.Bild: keystone

Im letzten Rennen stellte er einen neuen Rekord auf: Romed Baumann beendet seine Karriere

Mehr als zwei Jahrzehnte ist Romed Baumann im Weltcup aktiv – zunächst für Österreich, dann für Deutschland. Nun zieht der WM-Silbergewinner von 2021 den Schlussstrich.
01.03.2026, 13:1201.03.2026, 13:12

Der deutsch-österreichische Skirennfahrer Romed Baumann beendet im Alter von 40 Jahren seine Karriere – nach der Absage des Super-G in Garmisch am Sonntag ohne eigentliches Abschiedsrennen. Fast 22 Jahre nach Baumanns Debüt im Weltcup – damals noch für sein Geburtsland Österreich – und insgesamt mehr als 400 Rennen bei Weltcups, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen endet eine der längsten Karrieren der Ski-Geschichte.

Der Rücktritt hatte sich angebahnt. Der Routinier schaffte es in dieser Saison nicht mehr unter die Top 15, deshalb durfte er auch nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Italien. Am Samstag stand Baumann zum 167. Mal in einer Abfahrt am Start und wurde damit alleiniger Disziplin-Rekordhalter im Weltcup.

Baumann stand im März 2004 erstmals im Weltcup am Start. Für das österreichische Team holte er in den Jahren danach zwei Siege und acht weitere Podestplätze sowie WM-Bronze 2013 in der Kombination. 2019 wechselte der Rennfahrer dann zum Deutschen Skiverband (DSV). 2021 feierte er in Cortina mit WM-Silber im Super-G seinen grössten Erfolg. Eine weitere Podestplatzierung im Weltcup vor knapp drei Jahren kam noch dazu. (riz/sda/dpa)

