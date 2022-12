Ski-Weltcup: Corinne Suter fährt auch in St.Moritz aufs Podest

Corinne Suter steht auch in der dritten Abfahrt der Saison auf dem Treppchen. Bild: keystone

Suter fährt auch in St. Moritz aufs Podest, Curtoni gewinnt – Goggia bricht sich die Hand

Corinne Suter steht auch in der dritten Saison-Abfahrt auf dem Podest. Die Schwyzerin wird in St. Moritz hinter den Italienerinnen Elena Curtoni und Sofia Goggia Dritte.

Bei der ersten Weltcup-Abfahrt im Engadin seit März 2016 verlor Olympiasiegerin Corinne Suter 0,73 Sekunden auf Elena Curtoni. Die 31-jährige Italienerin nutzte auf verkürzter Strecke und bei leichtem Schneefall mit Startnummer 2 die vergleichsweise guten Bedingungen zu ihrem dritten Sieg im Weltcup.

Die Podestfahrt von Corinne Suter. Video: SRF

Sofia Goggia büsste auf ihre Landsfrau 29 Hundertstel ein. Die vor zwei Wochen in beiden Abfahrten von Lake Louise siegreiche Italienerin brach sich gemäss eigener Aussage bereits beim dritten Tor die linke Hand.

Elf Hundertstel hinter Corinne Suter, die sich schon vor zwei Wochen bei den ersten drei Speed-Saisonrennen in Lake Louise durchwegs in den Top 3 klassiert hatte, folgte Jasmine Flury als Vierte. Die Bündnerin war zuletzt Ende Januar in Garmisch-Partenkirchen als Abfahrts-Zweite besser klassiert. Mit Lara Gut-Behrami (8.) reihte sich im Engadin eine dritte Schweizerin in den Top 10 ein. Die Tessinerin verlor allerdings auf nur 70 Fahrsekunden bereits 1,31 Sekunden auf die Siegerin.

Am Samstag steht auf der Piste Corviglia die zweite Abfahrt auf dem Programm (Start 10.30 Uhr), am Sonntag folgt der Super-G (11.30 Uhr). (abu/sda)