Die USA an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Die USA spielen an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe D, wo die amerikanische Nationalmannschaft auf Australien, Paraguay und die Türkei trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der amerikanischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader treten die USA an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Matt Turner; 31 Jahre; New England Revolution
- Matt Freese; 27 Jahre; New York City FC
- Chris Brady; 22 Jahre; Chicago Fire FC
Abwehr
- Sergiño Dest; 25 Jahre; PSV Eindhoven
- Chris Richards; 26 Jahre; Crystal Palace
- Antonee Robinson; 28 Jahre; Fulham
- Auston Trusty; 27 Jahre; Celtic
- Miles Robinson; 29 Jahre; FC Cincinnati
- Tim Ream (C); 38 Jahre; Charlotte FC
- Alex Freeman; 21 Jahre; Villarreal
- Maximilian Arfsten; 25 Jahre; Columbus Crew
- Mark McKenzie; 27 Jahre; Toulouse
- Joe Scally; 23 Jahre; Borussia Mönchengladbach
Mittelfeld
- Tyler Adams; 27 Jahre; Bournemouth
- Giovanni Reyna; 23 Jahre; Borussia Mönchengladbach
- Weston McKennie; 27 Jahre; Juventus
- Sebastian Berhalter; 25 Jahre; Vancouver Whitecaps FC
- Cristian Roldan; 31 Jahre; Seattle Sounders FC
- Malik Tillman; 24 Jahre; Bayer Leverkusen
Sturm
- Ricardo Pepi; 23 Jahre; PSV Eindhoven
- Christian Pulisic; 27 Jahre; Milan
- Brenden Aaronson; 25 Jahre; Leeds United
- Haji Wright; 28 Jahre; Coventry City
- Folarin Balogun; 24 Jahre; Monaco
- Timothy Weah; 26 Jahre; Marseille
- Alejandro Zendejas; 28 Jahre; América
Spielplan
Dann spielt die amerikanische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Die USA müssen an der WM 2026 gegen Australien, Paraguay und die Türkei ran.
