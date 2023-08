Die Aktion wurde von seiner Kameracrew munter gefilmt. Für die Aktion erntet er nun Vorwürfe, dass die Aktion so geplant gewesen sei. Dies streitet er allerdings ab.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Für gleichen Lohn im Lidl an der Kasse sitzen» – die Debatte um höhere Gastro-Löhne

Hitzefrei in der Schweiz: Gibt es das wirklich oder ist das nur ein altes Schulmärchen?

So starben diese 12 Putin-Gegner

Selenskyj weist Kritik an Armee-Aufstellung zurück ++ Ukraine vermeldet Geländegewinn

So viel verdient deine Lehrperson – der grosse Schweizer Lohnreport 2023

«Mehrere Meter durch die Luft geschleudert» – Mann hält seinen Kopf in Genfer Jet d'Eau

Festnahme am Basler Flughafen – Neues zur balearischen Gräueltat

Wagner-Boss Prigoschin stirbt bei Privatjet-Absturz – das Wichtigste in 6 Punkten

Winke, winke: Dieser freundliche Bär geht gerade viral

Ist er einfach nur freundlich? Will er «Hallo» sagen? Oder per Anhalter mitfahren? Das Video eines winkenden Bären am Strassenrand geht gerade auf Social Media viral. Schau hier: