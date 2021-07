Video: watson

Unfassbare Druckwelle – hier explodiert eine Aluminium-Fabrik in China

In einer Aluminium-Fabrik in der zentralchinesischen Provinz Henan kam es am Mittwochmorgen Ortszeit zu heftigen Explosionen. Wegen heftigen Regenfällen ist der Fluss Jing über die Ufer gelangt und hat die Fabrik geflutet. Das Wasser ist Berichten zu Folge in einen Tank mit einer chemischen Lösung gelaufen und hat dort zu einer chemischen Reaktion geführt. Bei den Explosionen gab es keine Verletzten. (nfr)

Video: watson

Mehr zu den Überschwemmungen in China: Werbung 15 Tweets, die das schier unglaubliche Ausmass der Fluten in Zhengzhou zeigen

Mehr Videos:

Nico «surft» mit Legende Robby Naish – und weiss nicht mehr, wo oben und unten ist Video: watson

«Sweet Home-Office Alabama» und andere Coronavirus-Lieder Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent