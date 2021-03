Videos

Coronavirus

Corona-Schnelltest nimmt plötzlich unangenehme Wendung



Video: watson

Dieser Corona-Test nimmt plötzlich eine sehr unangenehme Wendung

Für ein paar Sekunden ein Stäbchen in die Nase, fertig. So soll ein Corona-Schnelltest eigentlich ablaufen. Nicht so in diesem Fall. (nfr)

