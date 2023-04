Video: watson/Lucas Zollinger

Neben Touris in Liegestühlen – Drogenjagd im Urlaubsparadies Mallorca

An der Südküste der Urlaubsinsel Mallorca hat sich kürzlich eine Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagd zwischen Drogenschmugglern und der spanischen «Guardia Civil» ereignet – vorbei an sich sonnenden Touristen in Liegestühlen.

Die drei Drogenschmuggler waren unterwegs von der nordafrikanischen Küste, als sie von den spanischen Behörden entdeckt wurden. Dann ergriffen sie in ihrem Speedboat die Flucht. Mit im Gepäck hatten sie 1200 Kilogramm Haschisch. Am Strand setzten sie ihre Flucht zu Fuss fort, konnten aber schliesslich von der Guardia Civil verhaftet werden. (lzo)

