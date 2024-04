Video: watson/watson/deliklo

Airbags für Zürcher Trams: So funktionieren sie

In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Tramunfällen, bei denen Menschen beim Ein- und Aussteigen und bei Stoppunfällen schwer verletzt wurden. Die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt Zürich sollen darum sicherer gemacht werden.

In zweieinhalb Jahren hat der französische Schienenfahrzeughersteller Alstom dafür Tram-Airbags entwickelt. Gemäss ZüriToday hat die VBZ in Altstetten dazu mehrere Tests durchgeführt, welche erfolgreich verliefen. Trotz des Gelingens der Durchführungen wird es noch eine Weile dauern, bis die Airbags in Betrieb genommen werden können.

Genaueres über das Thema erfährst du im Video:

