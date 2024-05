2010 reisten viele Staatschefs nach Moskau, um mit Wladimir Putin zu feiern. Bild: EPA

Putin muss heute alleine feiern – Gäste für den russischen «Tag des Sieges» bleiben aus

Am Donnerstag um 9 Uhr Schweizerzeit feiert Russland «Tag des Sieges» – und damit die Niederlage Nazideutschlands. Einst nahmen an den Festivitäten hochrangige Politikerinnen und Politiker aus dutzenden Staaten teil, für dieses Jahr sieht die Gästeliste jedoch spärlich aus.

Die Vorbereitungen für den grössten russischen Feiertag – den Tag des Sieges – laufen in Putins Russland seit Tagen auf Hochtouren. Die Generalprobe der Militärparade wurde am vergangenen Sonntag auf dem Roten Platz mit 9000 Soldaten durchgeführt – 2015 nahmen noch 16'000 Soldaten teil.

Gefeiert wird am 9. Mai um 9 Uhr Schweizerzeit: der Sieg der Sowjetunion und der anderen Alliierten über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg – und damit das Ende des «Grossen Vaterländischen Krieges», wie er in Russland genannt wird. Der Feiertag wurde 1965 – also am 20. Jubiläum des Sieges – ins Leben gerufen. Unter Wladimir Putin sollte er noch weiter an Wichtigkeit gewinnen.

So sieht die Militärparade jeweils aus, 2023 Bild: www.imago-images.de

Das passierte am 9. Mai 1945 Am 7. Mai 1945 unterzeichnete Generaloberst Alfred Jodl im Namen der deutschen Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation, die daraufhin die Kampfhandlungen gegenüber den Alliierten an allen Fronten beendete. Die Kapitulation trat am 8. Mai in Kraft. Obwohl Teile der deutschen Truppen bereits zuvor kapituliert hatten, forderte der sowjetische Diktator Stalin, dass die Kapitulation in Berlin wiederholt werden sollte. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 unterzeichneten die deutschen Oberbefehlshaber von Heer und Kriegsmarine, Keitel und von Friedeburg, sowie Stumpff für die Luftwaffe die ratifizierende Urkunde der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht im sowjetischen Hauptquartier Berlin-Karlshorst.

2010 reiste Merkel an

Einst war der Tag des Sieges ein Feiertag, für den auch verschiedenste hochrangige Politikerinnen und Politiker nach Russland reisten. So besuchte 2010 etwa die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Moskau am 9. Mai und bezeichnete die Einladung im Vorfeld als «grosse Ehre».

Dmitri Medwedew, Hu Jintao, Angela Merkel und Wladimir Putin am 9. Mai 2010. Bild: EPA

Doch das Image des 9. Mais bröckelt, seit Russland die Krim im Jahr 2014 annektiert hatte. Im Jahr 2015 fand zwar die grösste Militärparade in der Geschichte Russlands statt – allerdings waren im Gegensatz zur Feier im Jahr 2010 keine ehemaligen Alliierten anwesend. Von 68 eingeladenen Staatsoberhäuptern waren nur rund 27 angereist, darunter der chinesische Staatschef Xi Jinping und der indische Premierminister Narendra Modi.

Gäste bleiben aus

Die Abneigung auf dem internationalen Parkett gegenüber der Kriegstreiberei Russlands sollte sich 2022 verschärfen. Somit schrumpft auch die Gästeliste für den Tag des Sieges. Dieses Jahr sollen Präsidenten der Ex-Sowjetrepubliken Belarus, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Turkmenistan an den Festivitäten teilnehmen – diese Gäste überraschen wenig, denn auch in diesen Ländern gilt der 9. Mai als gesetzlicher Feiertag.

Zudem befinden sie sich einige von ihnen ohnehin schon in Moskau. Denn unmittelbar vor dem 9. Mai hielt Putin dort den Jubiläumsgipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) zu der neben Russland Armenien, Belarus, Kasachstan und Kirgistan angehören. Dabei inszenierte sich der Kremlchef als Bewahrer des sowjetischen Erbes. Der Staatenverbund habe seine Effizienz gezeigt angesichts «der von einigen Ländern betriebenen Politik der Sanktionen und des Abbaus vieler Grundpfeiler des internationalen Handels», so Putin.

Schwelgen in Erinnerungen an die Sowjetunion, Moskau am 8. Mai 2024. Bild: keystone

Nebst ihnen seien lediglich Staatsoberhäupter von Kuba, Guinea-Bissau und Laos eingeladen worden, sagte Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow russischen Agenturen zufolge.

