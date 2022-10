Video: watson

«Bist du wahnsinnig?» – Spitzenkoch Noah Bachofen verzweifelt an Nico

Nico macht sich Sorgen um seinen Fleischkonsum und will darum tiefer in die Welt des Gemüses eintauchen. Bis jetzt sah unser Berner die Gesundmacher eher als Beigemüse und nicht als vollmundige Mahlzeit an. Spitzenkoch Noah Bachofen will das nun ändern und Nico auf spielerischer Weise aufzeigen, dass Grünzeugs mehr als nur eine gesunde Alternative zum Fleisch ist.

Ob sich Noah bewusst war, auf was er sich beim Gemüse-Roulette einlässt, dürfte nach dieser Folge zu Recht infrage gestellt werden, aber siehe selbst:

Zum Rezept:

Aubergine



1 Aubergine

Salz

Pfeffer

Rapsöl

Aubergine mit Salz, Pfeffer und Öl marinieren. Im Ofen bei 200 Grad für 20 Minuten rösten. Auskühlen lassen und vorsichtig die Schale abziehen.

Marinade für Aubergine:

10g Misopaste

10g Sojasauce

15g Honig

1stk Zitronenabrieb

Aubergine portionieren und mit der Marinade einstreichen. Das Auberginen «Steak» bei tiefer Temperatur anbraten.

Miso-Crème

12g Eigelb

90g Eiweiss

10g Misopaste

30g Essig

7g Zitronensaft

7g Salz

250g Rapsöl

Eigelb, Eiweiss, Misopaste, Essig, Zitronensaft und Salz vermischen. Anschliessend das Rapsöl langsam dazu mixen.

Anrichten:

Gebratene Aubergine auf den Teller geben und die Miso-Mayo auf das Gemüse dressieren. Geräucherte Mandeln darüber geben und mit Kräutern garnieren.