In der amerikanischen Stadt Philadelphia ist am Sonntag, 11. Juni, ein erhöhter Teil der viel befahrenen Autobahn I-95 eingestürzt. Ursache sei ein Feuer in der Unterführung unter diesem kurzen Teil der Schnellstrasse gewesen, teilte die Feuerwehr in Philadelphia mit. Dort sei ein Fahrzeug in Brand geraten, was wiederum den Einsturz des darübergelegenen Autobahnstücks ausgelöst habe.