Gemüseroulette

Staffelfinale im Gemüse-Roulette und Noah und Nico verabschieden sich mit einem «Tatsch»

noah bachofen, nico franzoni, nico bernasconi, lucas zollinger

Ja, ihr habt leider richtig gelesen. Heute präsentieren wir euch bedauerlicherweise schon die letzte Folge der zweiten Staffel Gemüse-Roulette. Auf Englisch gibt es die Redewendung «go out with a bang» – sich mit einem Knall verabschieden. Oder auf Schweizerdeutsch: mit einem Tätsch. Noah hat das wohl wörtlich genommen, als er das Rezept für heute rausgesucht hat. Es gibt nämlich Tätsch einen «Tatsch». Also die grössere Form eines Tätschlis. Aus Zucchini und Kartoffen. Garniert mit einem Petersilie-Chili-Salat.



Puh, war das jetzt eine umständliche Einleitung … Was wir trotzdem noch sagen wollen: Danke fürs Zuschauen, Kommentieren und Nachkochen! Es war uns eine Ehre, erneut mit euch die Kochlöffel zu schwingen und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spass wie wir.



So, jetzt reicht’s aber. Ihr seid vom Lesen bestimmt schon so hungrig, wie wir vom Formulieren. Deshalb: Lasst uns beginnen.

Rezept zum Nachkochen

Zutaten

Tätschli

2 Stück Zucchini

1 Stück Kartoffel

½ Zwiebel

1 Stück Knoblauch

2 Eier

50 Gramm Mehl

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

Rapsöl



Salat

15 Gramm Petersilie, glatt

20 Gramm Peperoni

5 Gramm Chilis

5 Gramm Honig

10 Gramm Mirin oder Reisessig

15 Gramm Sesamöl

Zubereitung

Zucchini mit einer Röstiraffel reiben und Kartoffel mit einer feinen Reibe raffeln. Feingehackte Zwiebeln und Knoblauch dazugeben. Die Eier und das Mehl dazugeben. Alles zu einer Masse vermengen – bis die Konsistenz geil ist – und abschmecken. Die Masse in Rapsöl langsam braten und anschliessend warmstellen.



Petersilie sehr fein schneiden und mit den fein geschnittenen Peperoni und Chilis vermengen. Mit Honig, Mirin und Sesamöl marinieren.



Salat auf der Rösti anrichten und geniessen.​

