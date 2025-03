Die abtretende Bundesrätin Viola Amherd wird emotional bei der Abschiedsrede. Sie bedankt sich bei ihrer Familie und Freunden und erhält eine Standing-Ovation. In ihrer Rede betont Amherd die Wichtigkeit der direkten Demokratie in der Schweiz.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Sah viel Wohlwollen in den Gesichtern»

Mit diesem TikTok-Trend erlebst du historische Ereignisse – doch es gibt Probleme

Auf der Social-Media-Plattform geht gerade eine Reihe von Videos viral, die dir erlauben, in der Zeit zu reisen – die Ereignisse sind aber nicht immer ganz korrekt.

Die künstliche Intelligenz hat uns bisher schon einiges erleichtert. Für viele ist ChatGPT und Co. nicht mehr wegzudenken aus ihrem Alltag. Ebenfalls einen grossen Einfluss hat KI in der Bild- und Videoerstellung. Auf TikTok gehen gerade Videos viral, die einem erlauben, aus Sicht einer betroffenen Person historische Ereignisse «hautnah» mitzuerleben. Ob ein Morgen als Kleopatra oder ein Tag während der Schwarzen Pest – alles scheint möglich. Die Videos sind jedoch nicht so korrekt wie auf den ersten Blick gedacht: