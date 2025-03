Video: watson/lucas zollinger

Wie Trump sich diesen krebskranken Jungen vor den Karren spannt

Donald Trump zeigte sich in Ansprache vor dem US-Kongress in der Nacht auf Mittwoch von einer eher unsympathischen Seite. Er war voll des Selbstlobs, verunglimpfte seine politischen Gegner, drohte seinen Verbündeten mit einem Handelskrieg und kündigte erneut an, den Panama-Kanal und Grönland unter seine Kontrolle zu bringen – «auf eine Art oder die andere». Im Grunde nichts Neues.

An einer Stelle in seinem Auftritt ging es aber ausnahmsweise einmal nicht um ihn selbst. Trump kam auf das Schicksal des 13-jährigen Devarjaye «DJ» Daniel zu sprechen, der seit 2018 an einem seltenen und unheilbaren Hirntumor und an Rückenmarkkrebs leidet. Die Ärzte hätten ihm damals noch fünf Monate gegeben. Sechs Jahre später lebt der Junge noch – und er wohnte dem Anlass sogar bei. Trump erzählte, es sei DJs Traum gewesen, Polizist zu werden. Trump machte ihn deshalb prompt zum Ehren-Agenten im Secret Service. Hier ist die Szene im Video:

Der Secret Service ist die Behörde, die dafür zuständig ist, ranghohe US-Politiker zu schützen. Der neue Chef überreichte dem 13-Jährigen seine Dienstmarke höchstpersönlich. Er ist selbst kein Unbekannter: Sean Curran war der Agent, der sich beim versuchten Attentat im vergangenen Juli auf Trump auf diesen geworfen hatte, um ihn vor weiteren Schüssen zu schützen.

Gute Publicity für Trump

Für den Jungen ging damit zweifellos ein Traum in Erfüllung. Ganz selbstlos dürfte Trumps Aktion nicht gewesen sein. Die barmherzige Geste dient dem Präsidenten natürlich auch dazu, um seinen Ruf aufzupolieren. Die ganze Aktion wurde natürlich auch PR-mässig ausgeschlachtet. In einem Video, das der offizielle Account des Weissen Hauses auf der Plattform X (ehemals Twitter) hochgeladen hat, bedankt sich JD bei Donald Trump. Ohne ihn wäre er heute nicht mehr hier, sagt er weiter.

Der Secret Service ist nicht die erste Behörde, die den Jungen in ihre Ränge aufnimmt. Seit der Diagnose im Jahr 2018 sind DJ und sein Vater in den USA unterwegs, um ihm seinen Traum zu erfüllen, Polizist zu werden. Seither ist er Ehren-Mitglied bei unglaublichen 821 Police-Departments im ganzen Land. Und er will auch nicht aufhören, «so lange er noch Energie im Tank habe, bis Gott ihn hole». (lzo)

