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Raketenkrieg: illegaler Osterbrauch auf griechischer Insel

Video: watson/Elena Maria Müller

Raketenkrieg – spektakulärer und illegaler Osterbrauch auf griechischer Insel

12.04.2026, 11:2312.04.2026, 11:23

Rouketopolemos, was sich mit Raketenkrieg übersetzen lässt, ist ein orthodoxes Osterfest, das auf der griechischen Insel Chios gefeiert wird.

Während der Mitternachtsmesse von Ostersamstag auf Ostersonntag feuern Mitglieder zweier rivalisierender Kirchen mit Raketen auf die Glockentürme der jeweils anderen Kirche.

Nach Angaben der Organisatorinnen und Organisatoren wurden in diesem Jahr rund 20'000 selbstgebastelte Raketen abgefeuert. Diese werden Monate im Voraus illegal hergestellt.

Im Vorfeld wurden sieben Personen verhaftet, nachdem in einer illegalen Feuerwerkswerkstatt ein Feuer ausgebrochen war. Vier dieser Personen erlitten Verbrennungen zweiten Grades.

Entsprechend wurden in diesem Jahr weniger Raketen abgefeuert und der Raketenkrieg war kürzer. Nun wird diskutiert, ob der Brauch legalisiert und strenger reguliert werden soll.

Trotz der Sicherheitsbedenken und der Tatsache, dass dieser Brauch illegal ist, zieht er viele Besucherinnen und Besucher an.

Video: watson/Elena Maria Müller

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