Bereits ein vorheriges Video, das Masih zeigte, war in den sozialen Medien viel geteilt worden. Nun tauchte ein neuer Winkel einer Überwachungskamera auf, die sein Handeln noch genauer zeigt. Im Video sei zu sehen, wie er bewusst Wahlzettel der Gegenpartei AAP herauspickt und ungültig macht. Besonders sein Blick in die Überwachungskamera wird als verdächtig angesehen.

Ein Video sorgt in der nordindischen Grossstadt Chandigarh für Furore. Es zeigt den Politiker Anil Masih, wie er Stimmzettel bekritzelt. Masih war Vorsitzender der Bürgermeisterwahl der Stadt und gehört der rechtskonservativen Partei BJP an.

Naturgewalt trifft Luxuskreuzer: «Voyager of the Seas» im Sturmgeschehen

Diesen Frühling wird es laut in den USA – Das ist der Grund



Nein, weder riesige SUVs noch Schusswaffen sind schuld am Lärm, sondern Insekten. Der Grund: 2024 ist ein Zikadenjahr. Grundsätzlich gibt es jedes Jahr Zikaden in den Wäldern, doch in diesem Frühling werden es einige mehr sein. Erwartet wird eine sogenannte «Dual Emergence» von periodischen Zikaden.

Im Gegensatz zu den normalen Zikaden, deren Lebenszyklus zwischen zwei und fünf Jahren dauert, leben periodische Zikaden der Gattung Magicicada deutlich länger, nämlich bis zu 17 Jahre. Die längste Zeit ihres Lebens verbringen sie aber still im Boden, wo sie sich als Larve von Pflanzensäften ernähren. Schliesslich graben sie sich dann zur Oberfläche und häuten sich. Nun verbringen sie einige Wochen bis Monate als adulte Tiere an der Oberfläche und pflanzen sich fort.