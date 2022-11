Kennst du Jeremy Fragrance? Dieser Parfum-Influencer mischt die Szene auf

Fragrance, der zuerst in den USA bekannt wurde, ist mittlerweile Inhaber von mehreren Unternehmen. Weil er auch in seiner Heimat Deutschland noch bekannter werden wollte, hat er bei «Promi Big Brother» mitgemacht. Dort ist er – nach einigen weiteren ikonisch-schrägen Auftritten – mittlerweile wieder ausgestiegen.

Leo und Anna im Duell – So anstrengend sind Pamela Reifs Workouts wirklich

Diese 7 Nachhaltigkeits-Sünden nerven uns am meisten – wie sieht es bei dir aus?

«Metro Guy» – kenianischer Gastarbeiter geht an der WM in Katar viral

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

12 sagenhafte Orte in der Schweiz, von denen du (ganz sicher) noch nie gehört hast

So reich sind die Reichsten des Landes – und diesen Bruchteil besitzt ein 0815-Schweizer

Auf viele LGBTQ-Menschen hat die SVP anziehende Wirkung – warum das so ist

Okafor gegen Brasilien nicht im Kader +++ Selbst in Katar verbindet der Sport die Menschen

Sind die Fans in Katar «fake»? Ein Fan-Vergleich zwischen WM 2018 und WM 2022

Videos, die Fussball-Fans in Katar zeigen sollen, beschäftigen momentan die Kommentarspalten in den Sozialen Medien. So wurde der Vorwurf laut, bei den gezeigten Fans handle es sich gar nicht um authentische Sportbegeisterte, sondern um gekaufte Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise Arbeiterinnen und Arbeiter des Wüstenstaats Katar: die «Fake-Fans».