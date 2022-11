Hier irgendwo werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgesetzt und sollen eine Woche überleben. Zwei von ihnen haben lediglich eine Machete dabei. screenshot: youtube

«7 vs. Wild» in Panama – Heulen und Zähneklappern bei den Influencern, Freude bei den Fans

«7 vs. Wild» geht furios weiter – so leiden die Survival-YouTuber auf Panama

«7 vs. Wild» startet mit einem Knall – und ist nichts für Beckenrandschwimmer!

Dieser praktisch Spoiler-freie Beitrag dreht sich um Folge 1 und die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Start der YouTube-Realityshow.

Hörst du dieses Rauschen? Es sind nicht die Wellen, die an den Strand schlagen, sondern die Reaktionen zum Start der zweiten Staffel von «7 vs. Wild».

Seit Freitag (5. November) ist die erste Folge bei YouTube verfügbar. Und spätestens jetzt sollte allen zweifelnden Stimmen klar sein, dass die Low-Budget-Produktion zum Internet-Hit 2022 wird. PS: Inzwischen hat das erste Video über 4,6 Millionen Views – mehr Publikum als jede TV-Sendung.

Dieser Beitrag dreht sich um die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Folge 1, wobei Informationen aus ersten «Behind the Scenes»- und «Reaction»-Videos einfliessen.

PS: Der Artikel enthält keine Spoiler. Die aufgeführten Zitate werden keinem der sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugeordnet, um die Spannung nicht zu verderben.

«Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint.» «7 vs. Wild»-Teilnehmer

Was ist passiert?

Da sind noch alle trocken und frohen Mutes: die sieben jungen Männer und Frauen der Survival-Realityshow, die nun über YouTube hinaus für Wirbel sorgt. Screenshot: YouTube

Die 2. Staffel ist am vergangenen Freitag mit einem Knall gestartet. Hunderttausende Fans wollten das Video gleich nach der Veröffentlichung sehen. Inzwischen hat die vergleichsweise kurze erste Folge (nur gut 27 Minuten Spielzeit) schon deutlich mehr als 4,5 Millionen Views erreicht.

Laut Produktionsteam handelt es sich bei «7 vs. Wild» um das grösste YouTube-Creator-Projekt Europas.

Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Gegenstände, die sie auf der Insel nutzen können: 1 / 9 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von «7 vs. Wild Panama» quelle: screenshot: youtube

Zur Einstimmung (und sofern du Zeit findest) empfehle ich, vor der 1. Folge das folgende «Behind the Scenes»-Video zu schauen. Das vermittelt einen guten Eindruck zu den Rahmenbedingungen und den letzten Vorbereitungen.

Im Vorab-Video hört das Publikum auch, wie Otto kurz vor dem Start über «unfassbare Schmerzen im Rücken und im Oberschenkel und im Arsch» klagt. Damit schien ausgerechnet einer der Publikumslieblinge bereits angezählt.

Du hast noch nicht von «7 vs. Wild» gehört?

Unsere Analyse zur 1. Staffel: 15 Video Diese YouTuber werden in Schwedens Wildnis ausgesetzt – und es ist grandios von Daniel Schurter

Wie ging die neue Staffel los?

Mit einem Knall.

«Das ist ja wie bei ‹Far Cry›! Das echte Game!»

Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten.

Nein, das ist nicht Gollum, der hier völlig ausgepumpt am Strand liegt, sondern der unerfahrene «7 vs. Wild»-Teilnehmer und Internet-Alleinunterhalter Knossi. Screenshot: YouTube

Ein Ziel haben die gewieften YouTuber schon mal erreicht: Das Gezeigte wird intensiv diskutiert – auf allen Social-Media-Plattformen. Insbesondere geht es auch um die Frage, wer von den Teilnehmenden den besten «Spot» hat.

«Keine einzige Palme! Da ist nichts. Scheisse!» Ein weiterer Teilnehmer

Wie gefährlich ist «7 vs. Wild»?

Das bleibt (auch nach der 1. Folge) fraglich.

Im perfekt inszenierten, von dramatischer Musik untermalten Intro werden giftige Pflanzen (Manchinelbaum mit «Äpfelchen des Todes») und Raubtiere (Alligatoren) gezeigt.

Ob wohl jemand aus dem Teilnehmerfeld mit Alligatoren nähere Bekanntschaft macht? Screenshot: YouTube

Tatsache ist: Es kommt bereits beim Aussetzen der Teilnehmenden per Helikopter zu einer brenzligen Szene. Der Hauptorganisator und Teilnehmer Fritz Meinecke bestätigte dies später in seinem ersten «Reaction»-Video.

Learning: Mit Kleidung im Meer zu schwimmen ist nicht so einfach, wie es vom Sofa aussehen mag.

Wer soll das gucken?

Reinschauen lohnt sich nicht nur für Survival-Interessierte. Die deutsche YouTube-Produktion bietet gute Unterhaltung für Jung und Alt. Wie man hört, sollen sich die Kosten auf mehrere hunderttausend Euro belaufen – ein Klacks im Vergleich zu deutlich teureren TV-Produktionen, vor denen sich die erfahrenen YouTuber nicht zu verstecken brauchen.

Die zum Ende eingeblendeten Vorschau-Sequenzen auf die zukünftigen Folgen zeigen, dass die zwei jungen Frauen und fünf Männer bei «7 vs. Wild» in Panama an ihre persönliche Leistungsgrenze (und darüber hinaus) gelangen.

Teilnehmende im O-Ton:

«Das fühlt sich grad so an, als würd das so nicht mehr lange gehen.»

«Ich glaub, ich kann nicht mehr»

«Jede Minute kämpf ich... mit mir»

Nun sind solchen Äusserungen, die vom Produktionsteam gekonnt in den Abspann der 1. Folge reingeschnitten werden, natürlich gewollte Cliffhanger. Beim Publikum soll die Anspannung zusätzlich angeheizt werden, denn abgesehen vom Vorstellen der sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihrer Aussetzung auf den abgelegenen Perleninseln gabs in den ersten 30 Minuten nicht viel zu sehen.

Dies soll aber die unglaubliche Leistung des relativ kleinen Produktions-Teams nicht schmälern. «7 vs. Wild» überzeugt auch in der Fortsetzung mit perfekt choreografierten Szenen und professionell wirkender Kameraführung. Die Aufnahmen aus Hubschraubern und per Drohne (Quadcopter) sind genial, hinzu kommt ein packender Sound.

Wie das Outro zur Folge 1 zeigt, wird das Wetter eine gewichtige Rolle spielen ... Screenshot: YouTube

Was fehlt?

Was definitiv fehlt, sind redaktionelle Text-Einblendungen zu den Verhältnissen vor Ort, insbesondere vermisst man Temperaturangaben (Luft und Wasser). Hier sollten sich die «7 vs. Wild»-Macher dringend vom grossen Vorbild, dem TV-Survival-Experiment «Alone», inspirieren lassen – dort hat Fritz Meinecke ja auch die Idee für sein YouTube-Format her.

Abgesehen davon hat watson nichts zu bemängeln. Hatte ich schon erwähnt, dass es sich bei YouTube um eine werbefinanzierte Plattform handelt? Abgesehen von den lästigen, zum Glück kurzen Werbe-Unterbrechungen, gibts zum Start einen 30-sekündigen Werbeblock. Darin wirbt Fritz für die Produkte eines bekannten Handyhüllenherstellers – der Hauptsponsor, der das Projekt seit der 1. Staffel unterstützt.

Wie sind die Reaktionen des Publikums?

Die Fortsetzung von «7 vs. Wild» stösst auf breite Begeisterung, wenn man die Kommentare auf den Social-Media-Plattformen und die Reaktionen-Videos betrachtet.

«Ein Intro, was epischer nicht mehr sein kann... Hyped, Bock, Angriff auf die nächsten Folgen!!!!» YouTube-Kommentar

«Hätte nicht gedacht, dass mich eine Youtube-Serie mal so sehr emotional mitnimmt. Was ihr da auf die Beine gestellt habt ist einfach der pure Wahnsinn.» Noch ein YouTube-Kommentar

Es gibt auch nachdenkliche Stimmen.

«Echt schrecklich, wenn man sogar bei 7 vs. Wild direkt sieht, wie verdreckt unsere Welt doch ist.» YouTube-Kommentatorin

Zugemüllter Strand. Die Teilnehmerin und deutsche Twitch-Streamerin Antonia, besser bekannt als Starlet Nova, an ihrem Strandabschnitt. screenshot: youtube

Apropos Spoiler:

Aufmerksame Beobachter monierten, dass die Produzenten bei den Vorschau-Sequenzen (am Ende der 1. Folge) – ob versehentlich oder gewollt – gespoilert hätten. Dies, weil kurz zu sehen ist, wie eine weinende Teilnehmerin mit Pinzette in der Hand vor einem geöffneten «Medikit» sitzt.

Unten links ist das aufgebrochene rote Siegel (für das Medikit?) zu erkennen. Sabrina scheint es in diese Vorschau-Szene auf spätere Folgen nicht mehr so gutzugehen. Screenshot: YouTube

Hier gilt es die Spielregel in Erinnerung zu rufen, dass alle Teilnehmenden nebst Kamera-Ausrüstung und Satelliten-Kommunikationsgerät für Notrufe etc. zwei Pakete für die medizinische Erstversorgung zur Verfügung haben:

Eines, das beim Öffnen Punkteabzug gibt.

Eines, das zum sofortigen Ausscheiden führt.

Aus der gezeigten Szene kann also nicht geschlossen werden, dass die Teilnehmerin vorzeitig ausscheiden musste.

Hier sehen wir den medizinischen Instruktor mit einem Medikit. screenshot: youtube

Wo kann man «7 vs. Wild» sehen?

Gleich hier! 😉

Wann gibts die nächste Folge von «7 vs. Wild»?

Insgesamt sind 17 Folgen geplant. Im November und Dezember 2022 soll es gemäss Ankündigung jeden Mittwoch und Samstag jeweils um 18 Uhr eine neue geben.

Folge 1: Samstag, 5. November (verfügbar)

Folge 2: Mittwoch, 9. November

Folge 3: Samstag, 12. November

Folge 4: Mittwoch, 16. November

Folge 5: Samstag, 19. November

Folge 6: Mittwoch, 23. November

Folge 7: Samstag, 26. November

Folge 8: Mittwoch, 30. November

Folge 9: Samstag, 3. Dezember

Folge 10: Mittwoch, 7. Dezember

Folge 11: Samstag, 10. Dezember

Folge 12: Mittwoch, 14. Dezember

Folge 13: Samstag, 17. Dezember

Folge 14: Mittwoch, 21. Dezember

Folge 15: Samstag, 24. Dezember

Folge 16: Mittwoch, 28. Dezember

Folge 17: Samstag, 31. Dezember 2022

