Hier mogelt der Donald Trump beim Golfspielen

US-Präsident Donald Trump soll beim Golfen geschummelt haben. Das zeigt ein Video, das von seinem Besuch am Wochenende auf einem seiner Golfplätze in Schottland aufgetaucht ist.

Donald Trump hat am vergangenen Wochenende Arbeit und Vergnügen miteinander verbunden: Er traf sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, um einen Zoll-Deal zwischen den USA und der EU abzuschliessen, liess das Ganze aber auf einem seiner Golfplätze in Schottland stattfinden.

Handicap, Schmandicap?

Für ein gutes Resultat scheint es Donald Trump mit den Regeln des Spiels nicht allzu eng zu sehen. Ein Video, das ein User bei Reddit gepostet hat, zeigt, wie Trumps Caddy den Golfball in eine bessere Position bringt, ehe er abschlägt:

Über Donald Trumps Golf-Skills wird viel gesprochen – nicht nur vom US-Präsidenten selbst, der sein Handicap auch in der Debatte um die US-Präsidentschaft mit Joe Biden zum Thema gemacht hat. 2019 veröffentlichte der Journalist Rick Reilly ein Buch, dass sich mit Trumps Verhalten auf dem Golfplatz beschäftigt. Darin kommt der US-Präsident nicht gut weg.

Das Buch, das Trump durch sein Golfer-Ich verstehen will. amazon.com

Trumps Golf-Imperium

Der Turnberry Golf Club an der schottischen Westküste ist nur eine von vielen Golfanlagen im Besitz des US-Präsidenten. In Schottland gibt es einen weiteren Golfplatz, der der «Trump Organization» gehört. Die Anlage an der Ostküste des Landes war einst Schauplatz einer gerichtlichen Auseinandersetzung, da Trump gegen den Bau einer Offshore-Windanlage vorgehen wollte, weil diese die Aussicht für die Gäste auf seinem Golfplatz angeblich beeinträchtigen würde.

Eine weitere Golfanlage in seinem Besitz befindet sich in Irland, zwei in Dubai. In den USA umfasst der Katalog weitere zwölf Golfanlagen. Gegen den Besuch des US-Präsidenten kam es in Schottland zu Protesten.

