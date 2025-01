Wir sagen Byeden – diese Momente von Joe Biden bleiben in Erinnerung

Die Amtszeit von Joe Biden (82) ist vorüber. Dem bisher ältesten US-Präsidenten im Amt sind während der vergangenen vier Jahre einige peinliche Momente, Pannen und Versprecher passiert, die die Öffentlichkeit an seiner Fähigkeit, das Land zu regieren, zweifeln liessen, und seinen Gegnern viel Munition boten. Hier kommt ein Zusammenschnitt einiger der denkwürdigsten Momente von «Sleepy Joe», die in Erinnerung bleiben werden. Diese Momente waren es, die schliesslich zu so viel Druck von aussen führten, dass sich Joe Biden aus dem Wahlkampf nahm, und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris die Chance gab, die Demokraten im Oval Office zu behalten. (hde)

Dieser Musiker verlor an Silvester in Berlin alles – und zeigt jetzt Bescheidenheit

In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar feiern Menschen auf der ganzen Welt den Jahreswechsel. In der deutschen Hauptstadt Berlin verkam die Silvesterfeier aber in den letzten Jahren immer mehr zum Ausnahmezustand mit unverantwortlichem, teilweise illegalem Böller- und Feuerwerkgebrauch und grosser Sachbeschädigung. Deutschlandweit starben dieses Jahr fünf Menschen in der Nacht auf Neujahr bei Unfällen mit Feuerwerk.