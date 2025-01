Video: watson/lucas zollinger

In China entsteht gerade die höchste Brücke der Welt

Mehr «Videos»

Der Bau der Huajiang Grand Canyon Bridge in der chinesischen Bergprovinz Guizhou geht in die Schlussphase. Vor wenigen Tagen, am 17. Januar, wurde der letzte, rund 215 Tonnen schwere Stahlträger montiert. Damit ist der Bau der Hauptstruktur der Brücke abgeschlossen, was mit einem Feuerwerk gefeiert wurde.

Nun fehlen nur noch einige Feinschliffe, bevor der Verkehr in luftigen 625 Metern Höhe das Tal und den Fluss überqueren kann. Als Massstab: Der Eiffelturm mit seinen 312 Metern hätte unter der Brücke ziemlich genau zweimal aufeinander Platz. Noch dieses Jahr soll das technische Meisterwerk fertiggestellt werden. So sieht es aus:

Video: watson/lucas zollinger

Gerade einmal drei Jahre hat der Bau der 2890 Meter langen Brücke gedauert. Damit ist sie zugleich die weltweit grösste Hängebrücke, die jemals in einer Gebirgsregion gebaut wurde.

So sah die Brücke am 3. September 2024 noch aus. Hier sind noch keine Stahlträger montiert. Bild: www.imago-images.de

Eine Konstruktion dieses Ausmasses stellte die Ingenieure vor technische Herausforderungen wie grosse Spannweiten und hohe Lasten. Um diese zu lösen, musste das weltweit grösste Kabel-Hebesystem entwickelt werden.

Bisheriger Rekord auch schon in China

Die Brücke soll rund 250 Millionen Franken gekostet haben und wird die Orte Liuzhi und Anlong verbinden. Damit soll sie für wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung in der Region sorgen.

Die Huajiang Grand Canyon Bridge löst nach ihrer Fertigstellung die Beipanjiang-Brücke als höchste Brücke der Welt ab. Diese wurde 2016 fertiggestellt, befindet sich ebenfalls in der Provinz Guizhou und hat eine Höhe von 565 Metern. (lzo)

Mehr Videos aus China kannst du hier schauen:

Hunderttausende radeln für Suppen-Dumplings

Video: watson/hanna dedial

Kennst du BB-8 von Star Wars? Sein grosser, böser Cousin arbeitet in China für die Polizei

Video: watson/lucas zollinger

China stellt neuen Wasserstoff-Hochgeschwindigkeitszug in Berlin vor