Am Dienstagmorgen ereignete sich ein erschütternder Vorfall in Paris. Drei Männer versuchten, ein Paar und sein Kleinkind am helllichten Tag zu entführen. Wie auf Videos zu sehen ist, versuchten die Vermummten, das Paar brutal in einen Lieferwagen zu zerren.

Die Kommunistische Partei Chinas, respektive das Regime in Peking, nutzt ausländische Influencer, um mit Staatspropaganda heimlich in die Mainstream-Medien im Westen einzudringen und die eigene Bevölkerung zu belügen.

Die Kommunistische Partei Chinas, respektive das Regime in Peking, nutzt ausländische Influencer, um mit Staatspropaganda heimlich in die Mainstream-Medien im Westen einzudringen und die eigene Bevölkerung zu belügen.

Britische Aktivisten rechnen mit Musk ab – und lassen 98-Jährigen in Panzer auf Tesla los

Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges (in Europa) zum 80. Mal. Pünktlich und passend dazu wartet nun die britische politische Kampagnengruppe «Led By Donkeys» (deutsch: «angeführt von Eseln») mit einer Botschaft an Elon Musk auf. In einem auf Social Media veröffentlichten Video zerstören sie einen Tesla. Und das Ganze ziemlich eindrucksvoll: