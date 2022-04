In Elwood, Australien, musste ein Heissluftballon mit 13 Personen an Bord notlanden. Der Pilot schaffte es, Stromleitungen und Bäumen auszuweichen.

Heissluftballon stürzt in Wohngebiet ab

In Bern gibt es dieses Jahr – ausser der Rückkehr des Gurtenfestivals – nicht viel zu feiern. Nach Jahren der Dominanz in der Schweizer Super League und vier gewonnenen Meistertiteln steigt die Meister-Party dieses Jahr in Zürich.