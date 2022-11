Im wichtigen Bezirk Maricopa County kam es zu Problemen mit Wahlmaschinen. Bei der Ausweichlösung sei es dann zu Betrug und Wahlfälschung gekommen, sagt Lake bei ihrem Auftritt. Sie werde eine Niederlage nicht akzeptieren, so Lake weiter. (lzo)

Kari Lakes kandidiert bei den Midterm-Wahlen in den USA um den Posten als Gouverneurin im Bundesstaat Arizona. Als sie während dem Auszählen überraschend immer deutlicher hinter ihrer demokratischen Konkurrentin Katie Hobbs zurückliegt, tritt sie vor ihre Wählerinnen und Wähler und erhebt Vorwürfe von Wahlbetrug.

Wie dir Fitness-Freaks Workouts beschreiben – und wie sie in der Realität aussehen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So wählen die Amerikaner

Selenskyj: Russland will Winter als Waffe nutzen + Irland will EU-Beitritt der Ukraine

Gegen den Willen der Partei-Leitung: SP-Ständerat Daniel Jositsch will in den Bundesrat

SP-Reibereien: Jositsch erhält Rückendeckung – Meyer will, dass er verzichtet

Abtreibungen bremsen die «rote Welle»: Die US-Wahlnacht in 5 Punkten

Demokraten in Georgia hauchdünn voraus ++ Kari Lake spricht von Betrug

«Fuck Joe and the Hoe»: So war Trumps letzter Auftritt vor den Midterms

In den USA wird das Parlament gewählt. Die Republikaner machen die Wahl zum Referendum über Präsident Joe Biden. Donald Trump macht sie zum Referendum über sich selbst. Ein Besuch bei seinem letzten Kampagnenauftritt.

Eine Trump-Versammlung geht so: ein Flugplatzareal, grosse Fläche. Lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle. Früher Einlass. Unendliches Vorprogramm, alternder Pop, viel classic rock, Einpeitscher. Horden von Devotionalien-Verkäufern. Eine Menge Volk, eine grosse, sehr grosse Menge. Landung der Maschine des Caudillo. Erscheinung am Rednerpult.