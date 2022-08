Video: watson/lucas zollinger

Oasis-Legende Noel Gallagher will mit seiner Familie gemütlich essen – bis das passiert

Familienferien auf Ibiza. Gemütlich zu Abend essen im Strandrestaurant. So weit, so gut. Doch dann wird Britpop-Legende Noel Gallagher von der Band Oasis von den anderen Restaurant-Gästen entdeckt. Was danach geschieht, hat eine TikTok-Userin auf Film festgehalten.

Ironischerweise gefällt Gallagher den Oasis-Hit «Wonderwall» gar nicht. Eigentlich sei es eines der Lieder, das er am wenigsten möge, sagte er dem Mojo Magazine letztes Jahr: «Wonderwall ist einer meiner am wenigsten geliebten Songs, weil er nicht fertig ist.»

Das ganze zweite Album «(What's the Story) Morning Glory?» sei eigentlich unvollständig und unfertig. In den 90ern hätte man viele Songs – aus denen man noch mehr hätte herausholen können – überstürzt veröffentlicht, so Gallagher. (lzo)

