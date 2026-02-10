wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Videos
International

Kältewelle in New York fordert 18 Todesopfer

Video: watson/Emanuella Kälin

Kältewelle in New York fordert 18 Todesopfer

10.02.2026, 15:2510.02.2026, 15:25

Seit zwei Wochen hält eine aussergewöhnlich heftige Kältewelle New York fest im Griff. Dabei sanken die Temperaturen wiederholt auf Tiefstwerte von bis zu -15 Grad. Somit herrschten tiefere Temperaturen als in Teilen der Antarktis. Damit erlebt die Metropole die längste ununterbrochene Phase mit Minustemperaturen seit 65 Jahren.

Die extreme Kälte hinterlässt deutliche Spuren im Stadtbild: Auf dem Hudson River treiben Eisschollen, und die Brunnen sind vollständig zugefroren. Um den Fährverkehr aufrechtzuerhalten, mussten Eisbrecher eingesetzt werden, die den Schiffen den Weg durch das gefrorene Wasser freimachen.

Besonders dramatisch ist die Lage für Obdachlose. Am 19. Januar riefen die Behörden den sogenannten «Code Blue» aus – eine Notfallmassnahme, die zusätzliche Schutzangebote aktiviert. Sie verpflichtet unter anderem die Polizei dazu, Menschen nicht aus U-Bahn-Stationen zu verweisen. Trotz dieser Massnahmen kamen nach offiziellen Angaben mindestens 18 Menschen infolge der anhaltenden Kälte ums Leben.

Inzwischen zeichnet sich jedoch eine leichte Entspannung ab. Die zuvor geltende Kältewarnung wurde am Montag aufgehoben und die Meteorologen rechnen ab Mitte der Woche mit steigenden Temperaturen. Prognosen zufolge könnten die Werte auf bis zu 4 Grad klettern.

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Mehr Videos:

So toll Langlaufen kannst du jetzt in ... New York

Video: extern/hanna dedial

Wasserfontäne in der U-Bahn in New York

Video: watson/Emanuella Kälin

Sturmtief «Marta» hinterlässt eine Spur der Zerstörung in Portugal und Spanien

Video: watson/Emanuella Kälin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Tompkins Square Halloween Dog Parade» in New York
1 / 19
«Tompkins Square Halloween Dog Parade» in New York
Bei der 33. «Tompkins Square Halloween Dog Parade» stellten die Teilnehmer des alljährlichen Wettbewerbs am 21. Oktober ihre Verkleidungskünste in Manhattans East Village unter Beweis. Das war der Gewinner.
quelle: imago/bruce cotler / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Demostrierende werfen mit Dildos bei «ICE»-Protesten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump beschimpft Parteikollege Tillis als «Loser» – der Konter des US-Senators sitzt
US-Senator Thom Tillis gehört wie Donald Trump zur republikanischen Partei – ist derzeit aber ganz und gar nicht auf einer Linie mit dem US-Präsidenten. So gehörten er und seine Kollegin zu den ersten Parteimitgliedern, die öffentlich fordern, dass Kristi Noem ihr Amt als Ministerin für Innere Sicherheit niederlegen soll.
Zur Story