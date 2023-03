Video: watson/Sabeth Vela, Emily Engkent

Darum ist das «Willow Project» so gefährlich für unsere Umwelt

Das «Willow Project» geht momentan viral und sorgt für grosse Kritik – und zwar nicht nur in den USA.

Mehr «Videos»

Mit der Annahme des klimaschädlichen «Willow Projects» hat Präsident Biden eines seiner Wahlversprechen gebrochen. Das sorgt gerade in Amerika für grosse Empörung. So sammeln Aktivistinnen und Aktivisten Unterschriften gegen das Projekt auf der ganzen Welt. Was das Projekt genau beinhaltet, warum es so heftig kritisiert wird und wieso es auch für uns in Europa grosse Auswirkungen haben kann, erfährst du im Video: