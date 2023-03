Klimabericht: Wenn wir so weiter machen, nimmt die Erwärmung bis 2100 bis zu 3,5 Grad zu

Extreme Hitze, trockene Sommer, Starkniederschläge und Schneemangel werden gravierender und häufiger. Das zeigt der neuste Synthesebericht des Weltklimarats IPCC.

Bruno Knellwolf / ch media

Selbst erlebt haben wird das im vergangenen Sommer. Es war extrem heiss, besonders in den Städten. Die Trockenheit beschäftigte ganz Europa. Nun hat der Weltklimarat IPCC seinen neusten Synthesebericht vorgestellt, in dem das Risiko für Extremereignisse und die Anpassungen an den Klimawandel untersucht werden. Gemäss dem Synthesebericht entwickelt sich die Welt mit den aktuell umgesetzten Klimapolitiken auf eine Erwärmung zwischen 2.2 bis 3.5 Grad Celsius bis 2100 zu. Die 1.5-Grad-Celsius-Schwelle würde bereits vor 2035 erreicht.

In Hausen am Albis mussten letztes Jahr die Fische aus dem Bach umgesiedelt werden, weil der Wasserstand zu tief war. Bild: keystone

«Der aktuelle Bericht unterstreicht, dass ganz allgemein Klimarisiken früher eintreten und grösser sind als zuvor angenommen und dass Handeln sehr, sehr dringlich geworden ist» Andreas Fischlin, Klimatologe, ETH Zürich

Extreme Wetterbedingungen werden häufiger

«In den vergangenen Jahren haben wir einen Vorgeschmack erhalten auf Extremereignisse, die künftig noch gravierender und häufiger werden, sagt Erich Fischer, IPCC-Hauptautor der ETH Zürich. Dazu gehören extreme Hitze, trockene Sommer, Starkniederschläge und Schneemangel. Der Weltklimarat schätzt im jetzigen sechsten Sachstandsbericht die Risiken für Extremereignisse bei einer bestimmten Erwärmung nun deutlich grösser ein als im letzten Berichtszyklus. «Der aktuelle Bericht unterstreicht, dass ganz allgemein Klimarisiken früher eintreten und grösser sind als zuvor angenommen und dass Handeln sehr, sehr dringlich geworden ist», sagt Andreas Fischlin, Klimatologe an der ETH Zürich,

«Bei der Ernährung könnten durch systematische Umgestaltungen bis zum Jahr 2050 44 Prozent weniger Treibhausgase ausgestossen werden als bei unveränderter Nachfrage» Synthesebericht, IPCC Weltklimarat

Kinder, die heute auf die Welt kommen, werden deshalb deutlich häufiger Wetterextreme erleben als die Generation ihrer Eltern und Grosseltern. Gerade für junge Menschen senke jedes Zehntelgrad Erwärmung, das man verhindere, das Risiko markant, sagt Sonia Seneviratne, ETH-Klimatologen und IPC-Autorin. «Umgekehrt steigt mit jeder zusätzlichen Erwärmung das Risiko für Extremereignisse bisher unbekannten Ausmasses oder von abrupten massiven globalen Veränderungen.»

Im Juli 2021 war der Greifensee aufgrund heftiger Regenfälle überlaufen. Bild: keystone

Nachfrage muss verändert werden

Um solche Veränderungen zu verhindern, hat der Weltklimarat viele Klimalösungen ermittelt, die nicht teurer sind als heutige Ansätze und stark ausgebaut werden könnten. Am meisten Erfolg bieten gemäss dem Synthesebericht Veränderungen bei der Nachfrage. Bei der Ernährung könnten dadurch bis zum Jahr 2050 44 Prozent weniger Treibhausgase ausgestossen werden als bei unveränderter Nachfrage, bei Gebäuden 66, bei der Elektrizität 73, beim Transport zu Land 67 und bei der Industrie 29 Prozent. Besonders vorteilhaft stechen zudem der Ausbau von Solar- und Windkraft hervor oder Massnahmen, um den Verlust von natürlichen Ökosystemen zu bremsen.

«Wir haben die Tools, die Technologie und das Wissen um gegen Klimawandel vorzugehen.» Hoesung Lee, IPCC Weltklimarat

Koordination dringend nötig

Um das zu erreichen, brauche es nicht wie bis anhin nur Einzelmassnahmen und kleine Anpassungen des gegenwärtigen Zustands. Um den Temperaturanstieg wirklich zu bremsen, seien grundlegende systematische Umgestaltungen nötig. Bis jetzt seien in der Schweizer Strategie 2020-2025 zur Klimaanpassung weniger als ein Fünftel der Massnahmen sektorübergreifend. Es brauche aber eine Koordination über viele Politikbereiche hinweg, klare Ziele und eine saubere Finanzierung, sagt Anthony Patt von der ETH Zürich: «Rahmengesetze mit dem Ziel von Netto-Null um 2050 ermöglichen die Entwicklung umfassender Massnahmenpakete, welche die verschiedenen Herausforderungen einer schnellen Dekarbonisierung gezielt angehen.»

Wissen und Technologie sind vorhanden

Die Botschaft der Pressekonferenz vom 20. März war jedoch eine hoffnungsvolle. Der Vorsitzende des Weltklimarats Hoesung Lee betont zwar die Dringlichkeit von flächendeckenden Massnahmen, sagt aber auch: «Wir haben die Tools, die Technologie und das Wissen um gegen Klimawandel vorzugehen.» Wichtig sei es nun, dass die richtigen Investitionen getätigt werden, denn auch der Finanzmarkt trage eine grosse Verantwortung. Auch Klimagerechtigkeit wird im Rahmen der Pressekonferenz thematisiert: Diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen würden, seien am stärken von ihm betroffen – auch diese Lücke müsse geschlossen werden.

