Video: watson

Brasilien: Radikale Anhänger Bolsonaros reissen Polizisten von Pferd

Radikale Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro haben das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt Brasília gestürmt und kurzzeitig die Schaltzentralen der wichtigsten Staatsgewalten des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Die Polizei versuchte mit einem Grossaufgebot, den Mob aufzuhalten. Wie ein Video zeigt, schreckten die radikalen Anhänger jedoch nicht davor zurück, Gewalt gegen die Sicherheitskräfte anzuwenden:

Video: watson

Bolsonaros Anhänger drangen am Sonntag (Ortszeit) in den Nationalkongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Palácio do Planalto ein und randalierten in Sitzungssälen und Büros. Bolsonaro verurteilte den Angriff seiner radikalen Anhänger auf das Regierungsviertel. Der neue Präsident Lula warf Bolsonaro vor, seine Anhänger aufgestachelt zu haben (sda/fwe)

Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongressgelände in der Hauptstadt Video: twitter/davidrkadler, OxfordDiplomat, reporterenato

