Mann fährt mit LKW ins Haus der Ex-Frau – weil er sich nicht scheiden lassen will

Mit einem LKW fährt der Amerikaner Ronald Lee Dunn in das Schlafzimmer seiner (Noch-)Ehefrau. Der Grund: Patricia Dunn, wohnhaft in Los Angeles, will sich von ihrem Mann scheiden lassen. Ronald Dunn wollte das nicht akzeptieren und legte daraufhin problematisches Verhalten an den Tag.

Wie Videoaufnahmen zeigen, randaliert der 60-Jährige mit einem LKW in der Wohngegend seiner Ex:

Gegenüber dem Nachrichtensender ABC7 sagte Patricia Dunn sichtlich aufgelöst: «Ich fühle mich nicht mehr sicher. Er hat versucht, mich umzubringen. Ein Mann, der so wütend ist – wer weiss, was er als Nächstes macht?»

Die Polizei lässt sich Zeit

Mehrere Male haben Anwohnende die Polizei alarmiert, dass Ronald Dunn mit dem Lastwagen in der Gegend randalierte. Doch die Los Angeles Police liess sich Zeit: Erst nach 30 Minuten tauchte ein einziger Streifenwagen auf.

Nach wie vor ist Ronald Dunn nicht in Gewahrsam. Inzwischen hat die Polizei einen Haftbefehl wegen Vandalismus gegen den Mann ausgestellt. (fwe)

