«Einfach mal wieder ‹Scheisse bauen›» – das vermissen wir am Ausgang am meisten

Die Clubs müssen wieder schliessen. Bald ist es ein Jahr her, seit wir ohne Bedenken richtig feiern gehen konnten. Deshalb erinnern wir uns gerne zurück, was wir am meisten daran vermissen.

Wer im Februar früher von einer Party heim ging und sich dachte, «das nächste Mal bleib ich länger», rechnete wohl nicht damit, dass es sehr viel länger gehen wird, bis das nächste Mal kommt. Seit wir so richtig ohne Corona-Bedenken feiern gehen konnten, ist es bald ein Jahr her. Zeit also, uns mal zurückzuerinnern, wie es war und was wir daran am meisten vermissen.

Und bevor jetzt die «First-World-Problem»-Kommentierer kommen: Wir beschweren uns nicht, wir vermissen nur – das ist wohl noch …