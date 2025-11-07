Nebel
DE | FR
burger
Videos
International

Japan: Bewaffnete Polizisten unterstützen Soldaten gegen Bären

Video: watson/lucas zollinger

Japan und der Krieg gegen die Bären – jetzt werden die Polizisten bewaffnet

07.11.2025, 18:4107.11.2025, 18:41

Neben unbewaffneten Soldaten sollen in Japan nun auch bewaffnete Polizisten Jagd auf Bären machen: Wie die japanische Polizei am Donnerstag mitteilte, werden die mit Gewehren bewaffneten Bereitschaftspolizisten ab kommender Woche in den nördlichen Präfekturen Iwate und Akita eingesetzt, wo es die meisten Bärenangriffe gab.

Video: watson/lucas zollinger

Vor ihrem Einsatz sollen die Polizisten demnach von Jägern über das Verhalten von Bären aufgeklärt werden.

Seit April wurden in Japan zwölf Menschen durch Bärenangriffe getötet. Das ist ein neuer Höchststand. Über hundert weitere Menschen wurden verletzt.

Am Mittwoch hatte die japanische Armee damit begonnen, Soldaten in die betroffene Region zu entsenden. Sie sind unter anderem mit Bärenspray und Netzwerfern ausgestattet, Schusswaffen tragen die Soldaten allerdings nicht. Ihre Hauptaufgabe soll der Transport von Bärenfallen sein.

Mehr zum Thema:

Japan entsendet Soldaten in von Bärenangriffen betroffene Region

Um die Polizisten mit Gewehren ausrüsten zu können, wurden eigens die strengen japanischen Waffengesetze geändert. In Medienberichten war zuvor kritisiert worden, die von der japanischen Polizei genutzten Handfeuerwaffen seien im Kampf gegen Bären weitgehend nutzlos.

Seit einigen Jahren kommt es in Japan vermehrt zu Begegnungen zwischen Bären und Menschen, mitunter wagen sich die Tiere sogar in Wohngebiete vor. Als Gründe gelten unter anderem der Klimawandel, der sich auf die Nahrungsquellen der Bären auswirkt, und die zunehmende Entvölkerung ländlicher Gebiete. Bären haben bereits Touristen angegriffen, sind in Geschäfte eingedrungen und in der Nähe von Schulen gesichtet worden.

Die Regierung in Tokio kündigte eine stärkere Bekämpfung der Tiere an. Das Kabinett der neuen Regierungschefin Sane Takaichi will Mitte November ein Massnahmenpaket vorlegen.

Mehr zu Japans neuer Premierministerin:

Analyse
So tickt Japans «Eiserne Lady»

In Japan leben zwei Bärenarten: der Asiatische Schwarzbär oder Kragenbär sowie der grössere Braunbär. Braunbären können eine halbe Tonne wiegen und schneller laufen als Menschen. Jedes Jahr werden tausende Tiere abgeschossen, aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung gibt es in Japan jedoch immer weniger Jäger. (sda/afp)

Weitere Videos aus Japan:

Japan hat zum ersten Mal eine Premierministerin

Video: watson/Lucas Zollinger

Japan zeigt kuriose Gadgets gegen Messer-Angreifer

Video: watson/Michael Shepherd

Dieses japanische Museum bereitet dich auf Extremsituationen vor

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Hier steppt der Bär
1 / 10
Hier steppt der Bär
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Grizzlybär besucht Filmcrew beim Fischen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Luftwaffe verliert dutzende Berufsmilitärpiloten
5
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
3
Juso-Chefin stellt Keller-Sutter zur Rede – die Bundespräsidentin nutzt die Steilvorlage
4
Ist sie irgendeine oder ist sie die Eine?
5
SBB zum Milliardenauftrag für Siemens: «Vorteilhaftestes Angebot eingereicht»
Meistgeteilt
1
Nur männlich oder weiblich im US-Pass: Gericht stärkt Trump +++ Wieder Tote in der Karibik
2
Schweizer U17-Nati an WM erstmals ohne Sieg +++ Thürkauf fällt verletzt aus
3
Louvre-Räuber fordert in Nachrichten 8 Millionen Euro für Juwel
4
Mindestens elf Tote bei Brand in Seniorenheim in Bosnien
5
Bitcoin fällt zeitweise unter 100'000 Dollar
Quiz-Time! Wie viel Wissen hast du über die Schweizer Gemeinden?
Nicht alle wissen, dass watsons Rauszeit-Reto einmal mit dem Velo jede Schweizer Gemeinde besucht hat. Vor genau zehn Jahren hat er seine 11'000 km lange Tour dur d'Schwiiz beendet. Grund genug, zu prüfen, wie viel Wissen über die mittlerweile noch 2121 Schweizer Gemeinden noch bei Radel-Rauszeit-Reto vorhanden ist.
Zur Story