Video: watson/lucas zollinger

Japan und der Krieg gegen die Bären – jetzt werden die Polizisten bewaffnet

Mehr «Videos»

Neben unbewaffneten Soldaten sollen in Japan nun auch bewaffnete Polizisten Jagd auf Bären machen: Wie die japanische Polizei am Donnerstag mitteilte, werden die mit Gewehren bewaffneten Bereitschaftspolizisten ab kommender Woche in den nördlichen Präfekturen Iwate und Akita eingesetzt, wo es die meisten Bärenangriffe gab.

Video: watson/lucas zollinger

Vor ihrem Einsatz sollen die Polizisten demnach von Jägern über das Verhalten von Bären aufgeklärt werden.

Seit April wurden in Japan zwölf Menschen durch Bärenangriffe getötet. Das ist ein neuer Höchststand. Über hundert weitere Menschen wurden verletzt.

Am Mittwoch hatte die japanische Armee damit begonnen, Soldaten in die betroffene Region zu entsenden. Sie sind unter anderem mit Bärenspray und Netzwerfern ausgestattet, Schusswaffen tragen die Soldaten allerdings nicht. Ihre Hauptaufgabe soll der Transport von Bärenfallen sein.

Mehr zum Thema: Japan entsendet Soldaten in von Bärenangriffen betroffene Region

Um die Polizisten mit Gewehren ausrüsten zu können, wurden eigens die strengen japanischen Waffengesetze geändert. In Medienberichten war zuvor kritisiert worden, die von der japanischen Polizei genutzten Handfeuerwaffen seien im Kampf gegen Bären weitgehend nutzlos.

Seit einigen Jahren kommt es in Japan vermehrt zu Begegnungen zwischen Bären und Menschen, mitunter wagen sich die Tiere sogar in Wohngebiete vor. Als Gründe gelten unter anderem der Klimawandel, der sich auf die Nahrungsquellen der Bären auswirkt, und die zunehmende Entvölkerung ländlicher Gebiete. Bären haben bereits Touristen angegriffen, sind in Geschäfte eingedrungen und in der Nähe von Schulen gesichtet worden.

Die Regierung in Tokio kündigte eine stärkere Bekämpfung der Tiere an. Das Kabinett der neuen Regierungschefin Sane Takaichi will Mitte November ein Massnahmenpaket vorlegen.

Mehr zu Japans neuer Premierministerin: Analyse So tickt Japans «Eiserne Lady»

In Japan leben zwei Bärenarten: der Asiatische Schwarzbär oder Kragenbär sowie der grössere Braunbär. Braunbären können eine halbe Tonne wiegen und schneller laufen als Menschen. Jedes Jahr werden tausende Tiere abgeschossen, aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung gibt es in Japan jedoch immer weniger Jäger. (sda/afp)

Weitere Videos aus Japan:

Japan hat zum ersten Mal eine Premierministerin

Video: watson/Lucas Zollinger

Japan zeigt kuriose Gadgets gegen Messer-Angreifer

Video: watson/Michael Shepherd

Dieses japanische Museum bereitet dich auf Extremsituationen vor