Video: watson/lucas zollinger

Lieferwagen rammt mehrere Fahrzeuge bei wilder Verfolgungsjagd in den USA

Bei einer Verfolgungsjagd in der Stadt Riverside im US-Bundesstaat Kalifornien ist es am 25. Juli zu verrückten Szenen gekommen. Der Flüchtige begab sich in einem gestohlenen Lieferwagen mehrmals auf die Gegenfahrbahn und krachte in drei verschiedene andere Fahrzeuge, bevor er schlussendlich gefasst wurde.

Beim Verhafteten handelt es sich um den 32-jährigen Quintin Jarnall Larks. Er war vor der Polizei geflüchtet, nachdem er in zwei Häuser eingebrochen und die Bewohnerinnen und Bewohner gewaltsam ausgeraubt hatte. Den Lieferwagen hatte er gestohlen.

Die Polizei von Riverside teilte mit, Larks werde in sechs Punkten angeklagt: versuchter Mord, Einbruch und Raubüberfall, Autodiebstahl, Angriff mit einer tödlichen Waffe und die gefährliche Flucht vor einer Verhaftung. Ausserdem besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter Drogeneinfluss gelenkt hat. Und weil auf seiner Flucht Personen verletzt wurden, wäre das ein weiterer Tatbestand, in dem er angeklagt werden kann. (lzo)