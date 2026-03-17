Schneemobilfahrer überlebt Sturz aus 270 Metern
Ein dramatischer Sturz ereignete sich am Schneemobil-Event Big Iron Shootout 2026 in Revelstoke, Kanada. Der Teilnehmer Taylor Hoffmann aus Alberta stürzte rund 270 Meter eine Bergschlucht hinunter und überlebte.
Er verlor die Kontrolle und fiel über eine Klippe und landete so, dass auch sein Schneemobil funktionsfähig blieb.
Videos zeigen den Moment seines Sturzes:
Der Kanadier kam mit einer leichten Verletzung davon.
Das Big Iron Shootout ist eine Veranstaltung mit extrem leistungsstarken (Big Iron) Schneemobilen, die steile Anstiege meistern. Sie zieht Fahrer und Fahrerinnen aus aller Welt an, fokussiert auf hohe Pferdestärken und massive Klettermanöver.
(emk)