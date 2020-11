Videos

Unruhen nach knappen Wahlen in den USA: Die Proteste im Video



Unruhen in den USA: In zahlreichen Bundesstaaten spitzt sich die Lage zu

Bewaffnete Trump-Anhänger wollen die Auszählung vor den Wahllokalen stoppen und tausende Trump-Gegner ziehen durch die Strassen – die Lage in einigen Bundesstaaten ist in diesen Stunden sehr angespannt.

In Detroit, Michigan drangen Trump-Anhänger ins Wahllokal ein und wollten die Auszählung der Stimmzettel stoppen. Auch in Arizona versammelten sich hunderte Trump-Befürworter vor dem Wahllokal und forderten die Beamten auf, die Auszählung zu beenden. In Portland und New York hingegen sind es die Trump-Gegner, die durch die Strassen ziehen und gegen den Republikaner demonstrieren – die Gouverneurin von Oregon hat kurzerhand die Nationalgarde aufgeboten.

Vor dem Weissen Haus haben sich sowohl Trump-Gegner als auch Trump-Befürworter versammelt, die Stimmung ist angespannt, vereinzelt ist es bereits zu Zusammenstössen der beiden Lager gekommen.

