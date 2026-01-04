Stromausfall in Berlin: Linksextreme bekennen sich zu Brandanschlag

Zehntausende Menschen sind in Berlin von einem Stromausfall betroffen. Dieser wurde mit Absicht ausgelöst.

Claudia Zehrfeld / t-online

Ein grosser Stromausfall hat am Samstag zahlreiche Haushalte im Berliner Südwesten von der Energieversorgung abgeschnitten. Die Polizei geht von Sabotage aus.

Dem Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes liegt ein entsprechendes Bekennerschreiben vor, wie die Polizei am Samstagnachmittag auf der Plattform X mitteilte. «Unsere Kolleginnen und Kollegen prüfen derzeit die Authentizität dieses Schreibens», hiess es dort.

Mittlerweile hat sich eine linksextreme Gruppe zum Anschlag bekannt, wie das Medium RBB berichtet. Die Polizei hatte in der Nacht die Patrouillen verstärkt und Lichtmasten eingerichtet.

Stromausfall in Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee, Lichterfelde

Der Strom war am frühen Samstagmorgen in den Stadtteilen Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde ausgefallen. 45'400 Haushalte und 2200 Gewerbebetriebe waren laut Stromnetz Berlin betroffen. Ursache war ein Brand an einem Häuschen, zu dem vom Kraftwerk Lichterfelde aus eine Kabelbrücke mit Stromleitungen führte.

Der Stromausfall wurde mit Absicht ausgelöst. Bild: keystone

Durch den Brand seien mehrere Hochspannungskabel beschädigt worden. Das Häuschen wurde mutmasslich angezündet; Kriminaltechniker untersuchten es am Samstag weiter. Stromnetz Berlin teilte derweil mit, dass die Stromversorgung für Lichterfelde voraussichtlich am späten Samstagabend wieder sichergestellt sein dürfte. Die weiteren betroffenen Stadtteile müssten sich bis Donnerstagnachmittag gedulden.

Grosser Stromausfall bereits im September 2025

Bereits im September des vergangenen Jahres hatte es einen grossen Stromausfall in Berlin gegeben, damals in Treptow-Köpenick. Er war Folge eines gezielten Brandanschlags auf ebenfalls oberirdisch verlegte Starkstromkabel durch Linksextremisten, die im Internet ein langes Bekennerschreiben veröffentlichten. Die Polizei stufte dieses als authentisch ein.