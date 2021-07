Videos

Hochwasser hat auch Österreich erreicht



Video: watson/leb

So wütet das Hochwasser in Österreich

Am Wochenende haben starke Niederschläge auch in Österreich zu Hochwasser geführt. In Salzburg, Tirol und Wien waren ununterbrochen Rettungskräfte im Einsatz. Ganze U-Bahnstationen standen in Wien unter Wasser. In Hallein, Salzburg, nahm das Hochwasser ein noch grösseres Ausmass an, als der Bach zu einem reissenden Fluss mutierte.

Wie das Ganze aussah, seht ihr hier im Video:

Video: watson/leb

