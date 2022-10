Russische Armee scheint hinter der Front eine massive Verteidigung zu errichten

Lektion für Putin: So entging die Welt 1962 in der Kubakrise dem Armargeddon

Knapp entging die Welt 1962 während der Kubakrise dem nuklearen Inferno. Eine Lektion sollte auch Wladimir Putin aus diesem Konflikt lernen.

Die Zeichen standen Ende Oktober 1962 auf Weltuntergang. Dutzende amerikanische Bomber befanden sich dauerhaft in der Luft, jederzeit in der Lage, Ziele in der Sowjetunion anzugreifen. In den Vereinigten Staaten selbst waren zahlreiche Interkontinentalraketen bereit, den nuklearen Tod hinter den Eisernen Vorhang zu tragen. Und auch unter Wasser lauerte der atomare Schrecken: Amerikanische U-Boote hatten geheime Positionen bezogen, um ihre Raketen vom Typ «Polaris» gen Osten zu senden.