Aufräum-Raves in der Ukraine

Die Organisation «Repair Together» veranstaltet an verschiedenen Orten in der Ukraine sogenannte «Aufräum-Raves». Dabei bauen die Freiwilligen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren Häuser in verwüsteten Gebieten wieder auf.

Laut Tanja Burjanowa von «Repair Together» sollen die Aktionen helfen, ein Stück von Normalität und Spass zurückzugewinnen, während zugleich den beschädigten Städten geholfen werde.

«Ich mag elektronische Musik und bin früher Feiern gegangen. Aber jetzt ist Krieg und wir wollen helfen. Und das machen wir mit Musik» Tanja Burjanowa

Bereits acht Raves habe «Repair Together» organisiert und dabei 15 beschädigte Häuser repariert. Nun wollen sie expandieren und ein Aufbau-Camp veranstalten, wo zwölf Häuser gebaut werden sollen. (sal)