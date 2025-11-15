freundlich
DE | FR
burger
Videos
Schweiz

Bauarbeiter und Gewerkschaften streiken in Zürich: Wir waren dabei

Demonstration / Streik der Bauarbeiter am 14. November 2025 in Zürich
Rund 3000 Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter haben am Freitag ihre Arbeit niedergelegt.

Tausende Bauarbeiter streiken in Zürich: «Es muss sich endlich etwas ändern»

Die Verhandlungen über den Gesamtarbeitsvertrag in der Baubranche stocken. Seit Wochen demonstrieren und streiken Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter in verschiedenen Teilen der Schweiz. Am Freitag haben die Proteste ihren vorläufigen Höhepunkt in Zürich erreicht. Wir waren dabei.
15.11.2025, 09:3915.11.2025, 09:39
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger
Kilian Marti
Kilian Marti

So einen Streik hat Zürich schon lange nicht mehr gesehen: Bereits am Freitagmorgen versammeln sich Hunderte Bauarbeiter auf dem Kanzleiareal, gegen Ende des Tages sind es über 3000, die ihre Arbeit niedergelegt haben. Viele haben ihre Baustellen seit Sonnenaufgang stillgelegt, um zu demonstrieren.

Der Protest, der seit Wochen durch Städte wie Basel, Bern und Lausanne zieht, erreicht damit in Zürich seinen Höhepunkt. Der Grund: Die Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und dem Schweizerischen Baumeisterverband (SBV) über den Landesmantelvertrag (LMV) stocken.

Video: watson/kilian marti, lucas zollinger

Laut der Gewerkschaft Unia sind die Arbeitnehmenden auf dem Bau am Anschlag: zu lange Tage, kein gesicherter Teuerungsausgleich, unbezahlte Reisezeiten und junge Berufsleute, die nach der Lehre kaum Perspektiven sehen. Wie Unia-Verhandlungsführer Nico Lutz gegenüber watson sagt, brauche es kürzere Arbeitstage, bezahlte Wege vom Betrieb zur Baustelle und eine vergütete Znüni-Pause, die in vielen anderen Branchen längst Standard ist. Diesen Forderungen stimmen auch zahlreiche Bauarbeiter zu, wie sie im watson-Video erzählen.

Demonstrierende buhen andere Bauarbeiter aus

Gemäss Unia hat die Blockade des SBV die Proteste überhaupt erst nötig gemacht. «Wir wollten schon im Frühjahr verhandeln, doch der SBV hat es bis nach den Sommerferien hinausgezögert», sagt Lutz. Statt Verbesserungen habe der Verband Vorschläge präsentiert, die zu längeren Tagen und tieferen Einstiegs­löhnen für Lehrabgänger führen würden.

Der Baumeisterverband wiederum schreibt in einer Medienmitteilung, wegen des Streiks in Zürich hätten Verhandlungen verschoben werden müssen. Man wäre bereit gewesen, bereits am Freitag wieder an den Tisch zu sitzen – unter einer Bedingung: keine neuen «gewaltsamen Aktionen» wie in Basel, Bern oder im Aargau. Dort hätten, so der SBV, vermummte Personen Baustellen betreten, Arbeiter bedroht und Anlagen beschädigt. Die Gewerkschaften seien nun in der Pflicht, in Zürich keine Vermummten zuzulassen.

Darauf haben Unia und Syna reagiert: Entlang der Route stehen Funktionären bei den Baustellen, achten darauf, dass es zu keinen Sachschäden kommt, und stellen sich auch vor Bauarbeiter, die trotz Streik weiterarbeiten und von Demonstrierenden ausgebuht werden.

Ob das reicht, um die Fronten zu entspannen und am Montag einen Durchbruch am Verhandlungstisch zu erzielen, ist offen. Klar ist: Scheitert die Einigung über den Landesmantelvertrag, droht 2026 der erste nationale Branchenstreik seit über einem Jahrzehnt.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
22 Beweise dafür, dass Bau-Fails niemals nicht lustig sind
1 / 23
22 Beweise dafür, dass Bau-Fails niemals nicht lustig sind
Och, mit genügend Anlauf ...
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Protestmarsch der Bauarbeiter in Zürich
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
13
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
Meistkommentiert
1
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
2
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
3
Studie zeigt: Frauen verlieren bei Scheidung 38 Prozent des Einkommens
4
Kommission streicht Gelder: Nachtzug nach Malmö steht schon vor dem Start vor dem Aus
5
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
Meistgeteilt
1
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
US-Aussenminister Marco Rubio fordert Waffenruhe im Sudan +++ Shutdown in den USA beendet
4
Heimniederlage für Pius Suter und die St. Louis Blues ++ Kantersieg für Houston
5
So sieht der Sauber in Zukunft aus: Audi gibt Vorgeschmack auf neues Formel-1-Auto
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
Nach über drei Monaten mit 39 Prozent ist eine Einigung da. Die Schweiz und die USA haben sich auf einen Zoll-Deal geeinigt. Das bestätigt der US-Handelsdelegierte Jamieson Greer.
Die Schweiz und die USA haben in ihren Verhandlungen über einen Zoll-Deal eine Einigung erzielt. Wie der Bundesrat verlauten lässt, liegt der neue Zollsatz bei 15 Prozent. Zuvor war dieser bei 39 Prozent gewesen.
Zur Story