Touristen fliehen vor Seelöwen – obwohl das Tier jemand anderes im Visier hat

Ein wütendes Seelöwenpaar wurde dabei beobachtet, wie es Touristen aus einer beliebten Bucht in San Diego verjagte, während die beiden Meeressäugetiere um ihr Territorium kämpften. Obwohl es so aussieht, als würden die Säugetiere Menschen am Strand jagen, behaupten Experten, dass sie es eigentlich aufeinander abgesehen hätten. Von Ende Juni bis Anfang August paaren sich die Säugetiere an der kalifornischen Küste.

Eric Otjen, Vizepräsident für zoologische Operationen bei SeaWorld San Diego, erklärte gegenüber KGTV, dass es zwischen den männlichen Seelöwen zu einem Territorialstreit gekommen sei.

«Und sie alle haben Reviere. Und manche von ihnen haben keine Reviere. Der kleinere Kerl, der durch die Menschenmenge rennt, ist derjenige, der nur nach einem Platz zum Brüten sucht. Und das grössere Männchen, das Sie ganz am Ende des Videos hereinkommen sehen, ist dasjenige, dessen Territorium er zu erobern versuchte», sagte Otjen.

Eine gemeinnützige Organisation, die «La Jolla Parks and Beaches Association», diskutiert nun mögliche Lösungen, wie Angstsituationen zwischen Menschen und Seelöwen reduziert werden könnten.

(aya)