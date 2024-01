Nach einem massiven Vogelgrippe-Ausbruch mussten im Juli 2023 in Norwegen tote Vögel beseitigt werden. Bild: keystone

«Umweltkatastrophe ersten Grades»: Vogelgrippe-Fälle nehmen bedrohlich zu

Menschen sind bislang nicht betroffen, doch immer mehr Säugetiere infizieren sich mit der Vogelgrippe. Expertinnen sind alarmiert.

Raphael Bühlmann Folge mir

Mehr «Wissen»

Millionen Tiere sind bereits aufgrund nach einer Infektion mit der Vogelgrippe gestorben oder mussten notgeschlachtet werden. Die Fälle treten weltweit auf und betreffen auch Tierarten, die bisher verschont blieben. Expertinnen und Experten sind alarmiert.

Der tote Schwan

Zum Jahreswechsel wurde in Kleinandelfingen ZH ein toter Höckerschwan gefunden. Er wurde als erster Wildvogel seit Mitte Oktober positiv auf eine hochpathogene Variante der Vogelgrippe (HPAI) getestet, weshalb der Kanton Zürich nun Massnahmen ergreift.

Das Veterinäramt des Kantons Zürich richtete darum in Absprache mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ein Kontroll- und Beobachtungsgebiet ein.

In einem Radius von drei Kilometern rund um den Fundort im Oerlingerried (Gemeinde Kleinandelfingen) müssen Geflügelhalter sicherstellen, dass es zu keinem Kontakt zwischen dem gehaltenen Geflügel und Wildvögeln kommt. Weiter braucht es eine Hygieneschleuse und die Anzahl Personen vor Ort muss auf das Notwendigste beschränkt werden. Die Tiere dürfen auch nicht an einen anderen Ort gebracht werden.

Wenn Nutztiere wie Hühner oder Truten erkranken, kann dies zu hohen Verlusten im Bestand führen – und zur weiteren Verbreitung des Virus beitragen.

Säugetier-Infektionen nehmen zu

Forschende wiesen im Norden Alaskas vor ein paar Tagen das erste Mal bei einem toten Eisbären das Vogelgrippe-Virus nach. Es bleibt weiter unklar, wie viele Bären sich mit dem tödlichen Virus infiziert haben. Alaskas Staatstierarzt sagte dazu:

«Die Zahl der gemeldeten Infektionen bei Säugetieren nimmt weiter zu.» Bob Gerlach

Alleine in den USA seien Fälle bei Füchsen, einem Luchs, einem Stinktier und einem Waschbären, und sogar bei Bären, Berglöwen, Robben und einem Delfin gefunden worden, wie CNN schreibt. Insgesamt wurden bekanntlich 17 Nicht-Vogelarten in den Staaten infiziert. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich all diese kranken Säugetiere mit dem Virus angesteckt haben, als sie infizierte Vögel gefressen oder anderweitig mit ihnen interagiert haben.

Verendete Seelöwen in Argentinien. Bild: keystone

Vogelgrippe bei Menschen

Bislang besteht keine Gefahr für Menschen, auch wenn es bereits einige Todesfälle gab. Seit 1997 haben sich knapp 900 Menschen nachweislich mit der Vogelgrippe H5N1 angesteckt. Fast die Hälfte dieser Menschen ist daran gestorben.

Bislang konnte man noch keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung nachweisen; Personen, die sich mit H5N1 infizierten, taten dies über engen Kontakt zu Vögeln. Bei Infizierten treten in der Regel grippeartige Symptome wie Fieber, Husten, Hals- und Muskelschmerzen auf. Mitunter kommt es zu einer Bindehautentzündung. Manche Betroffene haben Atembeschwerden oder leiden an einer Lungenentzündung.

Die andere Variante der Vogelgrippe, die ebenfalls zu mehreren Ansteckungen im Menschen führte – H7N9 – wurde bislang in 1568 Fällen im Labor bestätigt, 616 davon endeten tödlich.

Unter den Säugetieren infizierten sich bislang vor allem Nerze und Seelöwen – diese haben andere Rezeptoren und ein anderes Immunsystem als wir Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns bei ihnen anstecken, ist eher gering.

Gefährlicher wäre es laut Expertinnen etwa, wenn sich Schweine untereinander anstecken könnten. Deren Immunsystem ist dem menschlichen deutlich ähnlicher.

Der aktuelle Ausbruch

Seit 2006 gab es vier grosse Ausbrüche des Erregers der Virengruppe H5. Der letzte dauert noch an und wird von einer Variante des Vogelgrippe-Subtyps H5N1 verursacht. Neben zahlreichen Seevögeln starben auch Säugetiere daran. Darunter sind nicht nur Wildtiere, sondern auch Zoo- und Nutztiere: in Nordamerika und Europa, im Süden Afrikas, im Atlantik, im Pazifik und in Südamerika.

An der südamerikanischen Pazifikküste etwa wurden seit Ende 2023 tausende tote Tiere gefunden, darunter Pelikane und Pinguine, aber auch Meeresotter, Robben und andere Meeressäuger. Zunächst gab es Fälle in Peru, später auch in Chile.

Dramatisch ist die Situation in der Antarktis. Ein Meeresbiologe der Umweltschutzorganisation Pro Wildlife findet deutliche Worte:

«Die Vogelgrippe könnte in der Antarktis eine Umweltkatastrophe ersten Grades auslösen.» Ralf Sonntag

In Argentinien fallen auch Pinguine dem Virus zum Opfer. Bild: keystone

Mögliches Massensterben bei Pinguinen

Diana Bell, emeritierte Professorin für Naturschutzbiologie an der Universität von East Anglia (England), nannte die Vogelgrippe-Situation gegenüber dem Guardian «entsetzlich». Weiter sagt sie:

Ich bin nicht überrascht – in den letzten paar Jahren ist die Liste der getöteten Säugetiere enorm geworden. Die Seuche hat inzwischen so viele Raub- und Aasfresser getötet, dass es sich nicht nur um eine Geflügelkrankheit handelt.

Schon seit längerem warnen Forschende davor, dass das Virus ein Massensterben bei Pinguinkolonien auslösen könnte. Es wird gar von einer der grössten ökologischen Katastrophen der Neuzeit gewarnt.

Mit Material von watson.de und den Nachrichtenagenturen SDA und DPA