Dieser heftige Erdrutsch in Norwegen macht sprachlos



Heftiger Erdrutsch in Norwegen – und plötzlich ist das Haus im Meer

Der Erdrutsch mit mehr als 600 Metern Breite und 150 Metern Höhe ereignete sich am Mittwochabend im Weiler Kråkneset bei Alta in Nordnorwegen. Das klingt jetzt erst mal nicht so spektakulär – aber SO sah das aus:

Video: watson/Lino Haltinner

Die Polizei wurde um 15 Uhr über den Vorfall informiert und leitete eine Rettungsaktion per Luft und See ein. Ein Anwohner schaffte es, das Spektakel zu filmen. Ein weiterer Anwohner beschreibt, wie er einen lauten Knall hörte und dachte, jemand sei in seinem Gebäude. «Ich rannte um mein Leben».

Der Ort des Geschehens:

(lha)

