Dramatische Rettung – Auto versinkt, doch eine Frau steckt noch fest



Video: watson

Dramatische Rettung in Florida – Auto sinkt und eine Frau steckt noch fest

In einer dramatischen Rettungsaktion haben zwei Polizisten am Samstag in Florida eine 73-Jährige aus ihrem sinkenden Auto geholt. Die Bodycam eines Beamten hielt die bangen Momente fest. (nfr)

