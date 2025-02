Trudeau kontert mit dieser Rede Trumps Zölle – sie hat es in sich

Kanada reagiert mit eigenen Massnahmen auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle von 25 Prozent auf kanadische Importe. Premierminister Justin Trudeau kündigte in einer Rede Gegenmassnahmen an, darunter gleiche Zölle von 25 Prozent auf US-Importe.

In China entsteht gerade die höchste Brücke der Welt

Der Bau der Huajiang Grand Canyon Bridge in der chinesischen Bergprovinz Guizhou geht in die Schlussphase. Vor wenigen Tagen, am 17. Januar, wurde der letzte, rund 215 Tonnen schwere Stahlträger montiert. Damit ist der Bau der Hauptstruktur der Brücke abgeschlossen, was mit einem Feuerwerk gefeiert wurde.