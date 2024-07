Huthi-Rebellen greifen Öltanker im Roten Meer an – warum sie das bereuen könnten

Die Huthi-Rebellen greifen schon seit dem Oktober 2023 vermehrt Schiffe im Roten Meer an. Auch für den Angriff auf die «Chios Lion» bekannten sie sich und erklärten, er sei eine Reaktion auf die israelische Bombardierung der Stadt Khan Younis im Gazastreifen am Samstag. Die jemenitischen Terroristen stellen sich im Nahost-Konflikt auf die Seite der Hamas-Terroristen und wollen den Staat Israel auslöschen. Da viele westliche Staaten Israel unterstützen, wollen die Huthi ihnen schaden, indem sie die wichtige Handelsroute im Roten Meer blockieren.

Dank des nur kleinen Schadens konnte die «Chios Lion» den nächsten Hafen ansteuern. Offenbar kam es beim Angriff jedoch zu einem Leck, das zu einer 220 Kilometer langen Ölspur führte, die sogar aus dem All zu sehen war, wie die Nichtregierungsorganisation «Conflict and Environment Observatory» (Ceobs) mit Sitz in Grossbritannien aufzeigte.

