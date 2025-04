Video: watson/lucas zollinger

Touristen bleiben in engem Gässchen auf Sardinien stecken

Italienische Altstädte sind unter anderem bekannt für ihre pittoresken, engen Gässchen. Diese sind als Fotomotiv beliebt und zum Durchschlendern schön, aber können sich für Autofahrerinnen und Autofahrer zum wahren Albtraum werden, wie ein Video zeigt, das aktuell auf Social Media viral geht:

Abgespielt hat sich die Szene, die auf Social Media mittlerweile über 650'000 Aufrufe hat, am Ostersonntag im sardischen Städtchen Bosa. Die Fahrzeuglenker, bei denen es sich um Touristen handelte, hätten sich blind auf ihr Navigationsgerät verlassen und erst zu spät gemerkt, dass die Gasse zu eng für ihr Auto sei, heisst es in lokalen Medien. In den Aufnahmen sieht man, wie sich der Toyota richtig verkeilt hat – auch mit dem Rückwärtsgang schafft es das Fahrzeug aus eigener Kraft nicht mehr aus der Gasse.

Mit der Hilfe von Einheimischen sei es schliesslich doch noch gelungen, das Auto zu «befreien». Diese hätten das Heck angehoben und das Auto dann aus der Gasse ziehen können, heisst es. (lzo)

