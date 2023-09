Video: watson/Aya Baalbaki

Ich war an der Paris Fashion Week – und es war absurd

Mit einer Einladung des Schweizer Modedesigners Kévin Germanier ging für mich ein Kleinmädchentraum in Erfüllung. Ich durfte an die «Paris Fashion Week». An den Ort, an dem alle weltberühmten Designerinnen und Designer ihre Modekollektionen präsentierten. Gemeinsam mit den Modewochen in New York, London und Mailand wird sie zu den vier wichtigsten Terminen des Fashionjahres gezählt.

Angekommen in der Stadt der Liebe, machten wir uns auf den Weg in eine ehemalige Renault-Garage, in der die Modeschau von Germanier stattfand.

Was ich dann erlebt habe, hat mich in mehr als nur einer Hinsicht überrascht. Die ganze Geschichte erzähle ich im Video:

