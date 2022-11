Video: watson

Wer schafft's gratis ins Museum? Nico und Sergio in der «Leiter vs. Weste»-Challenge

Leiter vs. Weste, Nico vs. Sergio. Wer schafft es, sich in diverse Institutionen der Schweiz reinzusneaken? Mit Charme und Überzeugung versuchen die beiden, in Lokalitäten hineinzukommen, wo sie eigentlich nicht zu suchen haben. Ob sie das Sicherheitspersonal überlisten können?

Immerhin je ein Hilfsmittel gibt es für die beiden: eine Leuchtweste für Nico und eine Leiter für Sergio. In der ersten Folge schicken sie sich gegenseitig in ein Zürcher Museum. Ob sie die Challenge ohne aufzufliegen erfüllen, siehst du im Video.

Video: watson

Wie sich die Herren bei den weiteren Aufgaben geschlagen haben, erfahrt ihr morgen.