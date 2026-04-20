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Porträt der Queen von Andy Warhol wird versteigert

Das deutsche Auktionshaus Ketterer versteigert ein Queen-Bild von Andy Warhol. Bei einer Auktion am 12. Juni
Das Gemälde wird den Angaben zufolge auf 150'000 bis 250'000 Euro geschätzt.Bild: Ketterer Kunst

Porträt der Queen von Andy Warhol wird versteigert

20.04.2026, 16:5220.04.2026, 16:52

Das deutsche Auktionshaus Ketterer versteigert ein Queen-Bild von Andy Warhol. Bei einer Auktion am 12. Juni – wenige Wochen nach dem 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. – soll es unter den Hammer kommen.

Dies teile Ketterer Kunst in München mit. Das Gemälde wird den Angaben zufolge auf 150'000 bis 250'000 Euro geschätzt.

Es handelt sich laut Auktionshaus um einen Druck, eine von zwei mit Diamantstaub veredelte sogenannte Serigrafien. Das von Pop-Art-Künstler Warhol erstellte Porträt der britischen Königin Elizabeth II. (1926-2022) basiert auf einer offiziellen Aufnahme zum Silberjubiläum der Queen im Jahr 1977. (sda/apa/dpa)

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